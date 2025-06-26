Польша намерена выйти из конвенции о запрете противопехотных мин

Сейм Польши проголосовал за выход из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, передает ТАСС.

Отмечается, что за соответствующий проект проголосовали 413 депутатов, против высказались лишь 15, трое — воздержались.

После голосования документ будет передан в Сенат для дальнейшего рассмотрения. В случае его одобрения, президент страны сможет подписать указ о выходе из конвенции.

Накануне подобное решение одобрил парламент Финляндии. За выход из договора проголосовали 157 финских депутатов.

Оттавская конвенция, или договор о запрете противопехотных мин представляет собой международный документ, запрещающий использование, накопление, производство, передачу и хранение противопехотных мин.

Согласно его положениям, все запасы таких мин должны быть полностью уничтожены, за исключением небольшого количества боеприпасов, предназначенных для учебных целей по разминированию.

Кроме того, договор предусматривает ликвидацию минных полей и все связанные с этим меры по уничтожению противопехотных мин ненаправленного действия.

Ранее сообщалось, что Польша обвинила президент РФ Владимира Путина в необходимости тратить огромные деньги на НАТО.