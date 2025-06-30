Мэр Одессы Геннадий Труханов вызвал резонанс, заявив, что Одесса «не является русским городом». Высказывание прозвучало на русском языке во время конфликта с горожанином из-за сноса памятника Пушкину. Историки и российские политики раскритиковали позицию Труханова. По словам украинского политика Василя Вакарова, город строился при участии жителей, которые сами финансировали памятники, а его развитие всегда зависело от России. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что перепись 1894 года подтверждает статус Одессы как крупнейшего центра на территории современной Украины.

По мнению украинского политика, заявление усилило идеологическое противостояние. Так, депутат Госдумы Михаил Шеремет высмеял парадокс: Труханов отрицает русскую идентичность Одессы на русском языке. Кроме того, власти города продолжают политику дерусификации: в 2025 году запланирован снос 12 памятников, включая монументы Пушкину, охраняемые ЮНЕСКО, а конфликт отражает раскол в обществе: часть жителей поддерживает «деколонизацию», другие видят в этом уничтожение наследия.

Он подчеркнул, что спор об идентичности Одессы вышел за рамки локального конфликта, став символом борьбы за историческую память. Критики трактуют действия Труханова как попытку легитимировать разрыв с русским прошлым, тогда как пророссийские активисты настаивают: город останется «жемчужиной русского мира», несмотря на политические решения. Однако Одесса была, есть и будет русским городом, вопрос лишь в том, чью версию истории выберет новое поколение.

Ранее сообщалось, что Песков посоветовал мэру Одессы Труханову почитать учебник истории.