Песков посоветовал мэру Одессы Труханову почитать учебник истории

История Одессы неразрывно связана с Россией. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. Его слова привел ТАСС.

Ранее одесский мэр Геннадий Труханов заявил, что вверенный ему город якобы никогда не был русским и не принадлежал России. По просьбе журналистов это заявление прокомментировал Песков. Он сообщил, что градоначальнику стоило бы взять в руки учебник истории либо исторические материалы.

«Как и у любого города, у Одессы своя история. Богатая история. Но эта история неразрывно связана с Россией, это очевидный факт», — указал пресс-секретарь.

Ранее уже приводились слова Труханова. Он заявлял, что у Одессы собственная история и своя жизнь, которая не имеет никакого отношения к русской культуре.