Украинский политолог Бортник рассказал о назревающем бунте против Зеленского

Депутаты Верховной Рады готовы взбунтоваться против собственного президента. Такое мнение высказал Руслан Бортник, глава Украинского института анализа и менеджмента политики.

По мнению эксперта, сильная власть Владимира Зеленского базировалась на большинстве в парламенте пропрезидентской фракции «Слуга народа». Но фракцию стали сотрясать скандалы и конфликты, поэтому она стала раскалываться. В итоге появится новая коалиция, и власть в Раде перейдет в другие руки. Сам Зеленский превратится в «хромую утку» после того, как его перестанет поддерживать большинство депутатов.

«Ситуация с изгнанием Безуглой в Раде продемонстрировала, что в глубинах парламента зреет бунт и начинает формироваться большинство «за Залужного», - заявил Бортник.

Он также считает, что президента ожидают впереди сложные времена при любом развитии событий.

Ранее другой политолог, Олег Макаренко, выразил другое мнение. Он считает, что альтернативой Зеленскому может стать нынешний мэр Киева Виталий Кличко. Якобы его кандидатуру выставляет на передний план Запад.