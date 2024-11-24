По словам будущего советника президента США Майка Уолца, выданное действующим американским лидером Джо Байденом разрешение Незалежной наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории РФ не подразумевает попыток атаковать ими обе столицы страны. Об этом сообщает телеканал Fox News .

Он считает, что украинские войска наносят удары якобы по военным складам и взлетным полям.

По мнению американского политика, данное решение Байдена является очередным шагом к эскалации украинского конфликта.

Ранее он заявил, что администрация Трампа с самого старта своей работы займется урегулированием украинского конфликта.