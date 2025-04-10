Украинский премьер сообщил о длительности переговоров США и Украины по ресурсам

Переговоры украинской и американской делегаций, которые посвящены ресурсной сделке, будут вестись на этой и следующей неделях. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Его слова привело агентство Bloomberg.

По утверждению главы кабинета министров Украины, еще на этой неделе в Соединенные Штаты отправится специальная техническая группа. Она будет работать со специалистами американского Минфина.

«Я думаю, что это продолжится на следующей неделе, так что мы продолжим эти консультации», — указал Шмыгаль.

Он добавил, что обе стороны станут работать над техническими вопросами, которые возникают при заключении соглашения.

Ранее офис президента Зеленского назвал полной чушью все слухи о том, что Киев приступил к подготовке к выборам. По словам руководителя офиса Ермака, выборы невозможны до тех пор, пока в стране ведутся боевые действия.