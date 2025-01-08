Президент Украины Владимир Зеленский будет выдвигать на следующих выборах свою кандидатуру, но при одном условии. Такое заявление сделало украинское издание «Телеграф».

У Зеленского есть реальный шанс на победу на следующих выборах, но при соблюдении одного условия. Экс-командующий ВСУ Валерий Залужный не должен выдвигать себя в качестве кандидата в президенты.

«В окружении Зеленского говорят, что решение о втором сроке принято. С уровнем доверия 52% у него остаются шансы одержать победу», — указали журналисты.

Эти шансы рассчитаны исходя из того, что бывший главком ВСУ, а теперь посол Киева в Великобритании, не будет составлять конкуренцию Зеленскому. По некоторым сведениям, Залужному уже предложили должность спикера в Верховной Раде, а также первое место в списке правящей партии. Сам Залужный еще не дал никакого ответа.

Ранее сообщалось, что украинская журналистка Панченко раскритиковала интервью Зеленского, которое он дал американскому блогеру Фридману. Она назвала его тремя часами позора. Украинский лидер отвечал на целую серию вопросов о своей политике, как внутренней, так и внешней.