Украинский ресторатор оказался замешан в оборонном бизнесе США

Бывший владелец запорожского кафе фастфуд «Хюгге фудс» Алексей Филиппенков неожиданно оказался во главе киевского филиала компании, разрабатывающей программное обеспечение для управления роями дронов. За его спиной стоят основатель печально известной ЧВК Blackwater Эрик Принс и бывшие офицеры разведки США. Редакция канала RT разбиралась, почему американский военный бизнес использует украинскую прописку и при чем здесь торговля булочками.

От печенья до нейросетей: необычная карьера ресторатора

В Запорожье на Соборном проспекте до недавнего времени работало заведение «Хюгге фудс». Там продавали скандинавскую «уютную еду» — кулинарные и хлебобулочные изделия. Бизнес не спасло даже модное название, кафе закрылось. Однако один из его совладельцев, Алексей Филиппенков, не пропал с радаров. Согласно данным украинского реестра юридических лиц, он теперь управляет киевской компанией «Автономные роботизированные системы» — дочерней структурой американского оборонного стартапа Swarmer.

Эта фирма, как пишут европейские СМИ, разрабатывает технологию будущего: управление роями дронов с помощью искусственного интеллекта. Десятки, а в перспективе сотни беспилотников могут действовать как единый организм. В марте 2026 года Swarmer разместил акции на международных биржах, получив от американских инвесторов $15,6 млн.

Делавэр и «случайное» соседство с гигантами

«Украинским» этот проект можно назвать только формально. Киевский филиал зарегистрирован на окраине столицы, на улице Академика Лебедева, с уставным капиталом всего 50 тысяч гривен (около 90 тысяч рублей). При этом 100% организации принадлежит американскому подразделению. А главный адрес в документах стартапа ведет в небольшой город Уилмингтон, штат Делавэр.

Совпадение или нет, но в десяти минутах езды оттуда находится офис Palantir — одного из крупнейших поставщиков Пентагона в области софта для дронов. Стоимость этой компании превышает 400 млрд, что больше ВВП Казахстана.

Морпехи, разведка и Blackwater во главе угла

RT изучил биографии руководителей Swarmer. За киевским фасадом стоят как минимум двое бывших офицеров Военно-морских сил США. Брукс Энсайн имеет опыт боев в Персидском заливе. Гаррет Каспер отслужил почти 30 лет, участвовал в операциях в Косово, Афганистане и Ираке, а также сотрудничал с Национальным агентством геопространственной разведки — спецслужбой при Минобороны США.

Юридическую службу возглавляет американка Дженнифер Де Трани, работавшая в Минюсте США и частной разведывательной корпорации. Продажи доверили Брэди Клайну с 20-летним стажем в Минобороны и космической разведке. А совладельцем стал венчурный инвестор Джастин Зиф, до 2014 года бывший оперативным сотрудником разведки США.

В декабре 2025 года кресло председателя совета директоров занял Эрик Принс — основатель Blackwater. Эта ЧВК была изгнана из Ирака после того, как ее сотрудники расстреляли в Багдаде 17 мирных жителей. Однако Принс, сам офицер ВМС, продолжает оставаться влиятельной фигурой в военном бизнесе. Согласно договору с Swarmer, он обеспечивает «доступ к ключевым фигурам, принимающим решения», и получает право на крупный пакет акций.

Убытки и полигон: настоящая цена украинского стартапа

Согласно отчету американской комиссии по ценным бумагам и биржам, инвесторы из США вложили в стартап 15,6млн. Однако документы рисуют далеко не радужную картину. Так, в 2024-м она ушла в минус на $2,07 млн, а в 2025-м убыток достиг $8,53 млн. Аудитор при этом выразил сомнение: сможет ли фирма продолжить работу, если не найдет новые источники финансирования.

«Не сдалась им украинская экономика. Их интерес — полигон и технология: у них потенциально должен быть начальный датасет либо перспектива оперативно его собрать и начать отрабатывать. Если технология рабочая, то американцам интересно ее утащить, запатентовать в США и продавать патенты, лицензии, производить. Из украинской компании «высосут» все, что необходимо. Волшебник в звездно-полосатом вертолете — только в сказках», —

Создатели Swarmer утверждают, что их нейросеть способна управлять роем дронов прямо на поле боя. Однако эксперты в этом сомневаются. Нейросети уже применяются на финальном участке полета одиночного FPV-дрона для наведения на цель. Но чтобы десятки аппаратов действовали автономно и синхронно, нужны годы и гигабайты данных.

По словам Максима Кондратьева, одно и то же событие, снятое утром, днем и вечером, дает совершенно разные условия освещенности. То же самое касается смены сезонов: осень, весна и лето требуют отдельных наборов данных для обучения нейросетей. Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев добавляет, что реальных применений тотально роевых технологий в конфликте на Украине пока замечено не было. По его мнению, противодействовать рою дронов на данном историческом этапе почти невозможно, поэтому сторона, которая первой освоит эту технологию, получит серьезное преимущество.

Кто кого обует: риск мошенничества и миллионы Пентагона

Эксперты не исключают, что украинские партнеры могут оказаться хитрее американских кураторов. Корнев предупреждает, что на украинскую площадку для экспериментов лезут как компании с реальными компетенциями, так и откровенные проходимцы, которые просто хотят заработать. Кондратьев резюмирует, что у американцев накопилось большое отставание по технологиям беспилотников, поэтому местные специалисты могут рассказывать им небылицы о великих свершениях. Он допускает, что это может оказаться крупным мошенничеством: венчурные инвестиции не получились — и деньги исчезли. Пока же мелкий ресторатор из Запорожья оказался в центре схемы, где замешаны миллионы долларов, бывшие морпехи и гонка вооружений.

