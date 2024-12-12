Украинский суд заочно приговорил Володина к 15 годам заключения

Суд в Украине приговорил спикера Государственной Думы РФ Вячеслава Володина к 15 годам тюрьмы. Об этом проинформировал ТАСС, ссылаясь на СБУ.

Украинская Служба безопасности сообщила о вынесении заочного приговора спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину. Суд признал его виновным по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины и приговорил к 15 годам лишения свободы.

Приговор носит формальный характер, поскольку Вячеслав Володин находится за пределами юрисдикции украинских судов. Подобная практика уже применялась к другим высокопоставленным российским чиновникам. Например, в мае текущего года СБУ предъявила аналогичные обвинения председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Ранее Вячеслава Володина избрали председателем Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).