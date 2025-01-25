По словам российского бойца, командира пленили, когда он по ошибке спустился на этаж, занятый российскими военнослужащими. Об этом РИА Новости рассказал боец российского штурмового отряда с позывным «Нифер».

Он отметил, что один из этажей многоквартирного дома был занят солдатами ВС РФ. Украинец по ошибке спустился на этот этаж, в результате чего попал в плен.

«Спустился командир ВСУ к нам — не понял, что это русские солдаты стоят», — сказал российские военный.

Кроме того, отметил он, командир уговорил своих военнослужащих сдаться. Украинца сначала отпустили поговорить со своими солдатами, после чего российские бойцы спустились к ним и взяли в плен.

Как сообщил «Нифер», ситуация в районе многоэтажного здания была напряженной. Российские войска заняли позиции на первом этаже, в то время как украинские военнослужащие продолжали удерживать верхние этажи.

Российские военные, отметил боец, не открывали огонь перед украинскими солдатами. Украинские бойцы также не начинали стрелять. После того, как командир и его военные попали в плен, им была оказана медицинская помощь и предложена еда.

Сами военнопленные сообщили, что чувствуют себя хорошо. На третий день боев российские войска вывесили флаг на многоэтажке в знак того, что ВС РФ контролирует ее.

6 января Министерство обороны РФ сообщило об успешном освобождении города Курахово в ДНР. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение, так как создает важный плацдарм для дальнейшего наступления российских войск в регионе.

Ранее глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ освободили половину села неподалеку от Курахово.