Украинский журналист рассказал о цензуре в стране и получил повестку в военкомат

Журналист государственного издания «Укринформ» рассказал о том, что из офиса президента Зеленского поступают списки как желательных, так и нежелательных спикеров для подготовки материалов, а потом получил повестку в военкомат. Об этом пишет местное здание «Общественное».

Журналиста зовут Юрий Стригун, и он знал о существовании списка, на основе которого и должны были готовиться материалы для издания. Многие журналисты посчитали, что это является цензурой, в том числе и сам Стригун.

Что еще интереснее, повестка Стригуну пришла не по его адресу и месту жительства, а прямо в редакцию, которая расположена в Киеве. Журналист уверен, что данная ситуация – не случайное совпадение, а явное политическое решение.