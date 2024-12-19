Украинский журналист Василец назвал британскую монархию самым мощным в мире наркокартелем
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По словам украинского журналиста Дмитрия Васильца, британская монархия, как бы они сегодня себя золотыми коронами ни украшали, фактически является наиболее крупным и мощным в мире наркокартелем. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что Лондон беспощадно расправлялся со своими конкурентами. Кроме того, британцы организовали опиумную войну с Китаем, чтобы их от доходного рынка сбыта не отлучали.
Ранее аналитик Масликов заявил, что королевская семья Британии является ключевым интересантом «кровавой бани» на Украине.