«На весь центр Киева благовоние распространяется»: украинцы пожаловались на ужасный туалет в военкомате

Жители Киева пожаловались на состояние уборных в военкомате на одной из центральных улиц украинской столицы, сообщают местные СМИ.

Украинские сообщества обнародовали видеозапись, на которой виден неубранный грязный туалет с устаревшим санузлом. Места для справления нужды представляют из себя буквально ржавую дырку в полу, а руки там приходится мыть в желтой старой раковине.

По данным пользователей, военкомат с таким санузлом находится на улице Заньковецкой в пяти минутах от Крещатика и «Майдана Незалежности».

«Вот такое уважение проявляют они к своим военным. Речь даже не про ремонт, а про уборку»; «Наверное, из такой уборной на весь центр Киева благовоние распространяется»; «Я бы в такой туалет не пошел. Там инфекцию подхватить можно на раз-два», — прокомментировали кадры пользователи российских социальных сетей.

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