Незаслуженные подарки: Киевские силовики устроили спектакль на границе с «гарантиями безопасности» от Санта Клауса

Украинские пограничники организовали постановочную съемку с участием актера в костюме Санта Клауса. В пропагандистском ролике его грузовик «везет» так называемые гарантии безопасности. Об этом сообщает «Лента.ру».

Госпогранслужба Украины опубликовала откровенно постановочный видеоролик, стилизованный под новогоднюю акцию. На кадрах человек в костюме Санта Клауса подъезжает на грузовике к пункту пропуска, где его «досматривают» военные.

В кузове машины помимо подарочных коробок с помощью монтажа «обнаруживают» боеприпасы. Авторы ролика иносказательно называют их «гарантиями безопасности», пытаясь придать происходящему глубокий смысл. Однако очевидно, что съемки проводились в павильоне или на закрытой территории, а весь сценарий направлен на создание нужного пропагандистского посыла.

Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил о готовности США разместить войска на Украине.