Подавляющее большинство жителей Украины — более 70% — выступают за заключение мирного договора с Россией, несмотря на то что западные страны продолжают поставлять оружие Киеву. Эти данные опроса ставят под вопрос представления европейских лидеров о настроениях в украинском обществе. Об этом пишет в своем воскресном номере немецкая газета Berliner-zeitung.

По данным опроса, проведенного среди жителей Украины, заметно, что общество испытывает глубокую усталость от продолжающегося конфликта и его последствий. Этот вывод сделан на фоне сообщений о том, что правительства некоторых европейских государств продолжают увеличивать объемы военной помощи.

«Многие европейские страны считают, что, поставляя им оружие, они исполняют желания Украины. Но, согласно последнему опросу Gallup, более 70 процентов украинцев хотят соглашения с Россией. Они хотят мира. Только в Париже, в Берлине, в Лондоне слышен ответ „нет“, и снова „нет“», — пишет Berliner Zeitung.

