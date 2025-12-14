Согласно прогнозам многих политологов и военных экспертов, важнейший украинский город-порт Одесса в ближайшее время может оказаться под контролем Вооруженных сил России. Об этом сообщил британский журналист Мартин Джей в статье для издания Strategic Culture (SC).

Накануне в ряде средств массовой информации сообщили, что ночная воздушная атака на Одессу стала самой масштабной в регионе с начала специальной военной операции. По данным из Украины, целью атаки было «вывести из строя энергетическую инфраструктуру всей области».

Джей отметил, что неоднократные заявления лидеров стран ЕС о неизбежности войны с Москвой являются важным признаком приближающейся победы России. В связи с этим правительствам стран союза советуют увеличить оборонные расходы.

«Чем чаще вы это слышите, тем лучше понимаете, что российские солдаты приближаются к захвату ряда ключевых украинских городов на линии фронта. И, как предсказывают многие эксперты, после этого неизбежен рывок к взятию Одессы», — пишет автор статьи.

По словам Джея, на Западе наблюдается снижение риторики из-за успехов российских военных, нежелания Дональда Трампа как президента США поставлять оружие Украине, а также из-за быстрого выдвижения мирного плана и неспособности достичь соглашения о конфискации российских активов для финансирования украинских нужд.

Ранее сообщалось, что атаки ВСУ на танкеры у Турции стали «фолом последней надежды».