Украинцы продают электрокары из-за проблем с энергоснабжением и блэкаутов

Украины начали массово избавляться от электрических автомобилей, выяснил телеграм-канал SHOT. Владельцы экологичного транспорта массово выставляют его на продажу. Основная причина — глубокий энергетический кризис и регулярные веерные отключения электричества в стране.

По данным источника, только за последние полтора месяца на рынке появилось около 350 объявлений о продаже электрокаров с пробегом менее 40 тыс. км. Проблема заключается в том, что хроническая нехватка электроэнергии для бытовых нужд населения делает зарядку личного транспорта практически невозможной.

Отмечается, что многие зарядные станции, которые ранее работали за счет общей инфраструктуры, теперь не функционируют из-за повреждений в энергосистеме.

Среди тех, кто решил избавиться от электромобиля, оказалась и Светлана Павелецкая — невеста бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. В своих социальных сетях она объяснила решение продать новенькую Tesla тем, что в нынешних условиях надежнее использовать автомобиль с дизельным двигателем.

На вторичном рынке представлены различные марки, включая Tesla, Jaguar, Nissan, BMW, Kia и Chevrolet. Цены на подержанные автомобили Tesla начинаются в среднем от 1 млн российских рублей.

