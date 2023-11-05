Украину обуял страх потерять финансирование

После переключения внимания мирового сообщества на ближневосточный конфликт, украинское правительство боится остаться без американской поддержки, и «с тревогой» ожидает решения от Конгресса Соединенных Штатов по этому вопросу. Об этом сообщило издание The Hill .

В материале отмечается, что Киев и до этого был насторожен и боялся потерять финансирование. Конфликт еще не вспыхнул, но американский конгресс уже тогда не горел желанием включать средства для Киева в бюджет.

Накануне в Конгрессе проголосовали за выделение помощи для Израиля, и не приняли никакого решения по поводу поддержки Украины, отказав президенту страны Джо Байдену в объединении помощи для двух государств в один пакет.

Депутат украинской Рады Кира Рудик рассказала изданию, что надеется на согласование финансирования от конгресса. Тем не менее она заявила о своей обеспокоенности на фоне того, что с предстоящими выборами президента в Штатах, «дебаты усложняются».

Конфликты на Украине и Ближнем Востоке продолжают набирать обороты. А объединяют их только деньги США. Как долго они смогут финансировать вооруженные столкновения, и когда в американском кошельке появится дыра — рассказываем в материале «Подмосковье сегодня».