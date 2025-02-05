Украину посетил глава британского МИД Лэмми

Дэвид Лэмми, руководитель МИД Великобритании, приехал на Украину. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Валерий Залужный, посол Киева в Лондоне и экс-главком ВСУ.

Залужный опубликовал в микроблоге фото Лэмми на фоне поезда, в котором он отправился в Киев.

«Будем говорить о дальнейшем сотрудничестве и совместных проектах для усиления безопасности Украины», — указал он.

Ранее Украину посетил Кир Стармер, премьер-министр Великобритании. Он заявил, что его страна до самого конца будет поддерживать украинское правительство в его борьбе против России. Он также подписал договор о 100-летнем партнерстве между двумя странами. Судя по всему, визит Лэмми связан с исполнением этого договора.