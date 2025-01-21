В ЕК подтвердили, что не поняли украинскую политику Трампа

В Евросоюзе признали, что до сих пор не поняли украинскую политику Дональда Трампа после его инаугурационной речи. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса.

Журналисту уточняют, что Домбровскис отметил отсутствие четкого послания по разрешению украинского конфликта. Напомним, что Трамп в своей инаугурационной речи никак никак не обозначил эту позицию. При этом, в ЕС готовы обсуждать с новой администрацией эти детали и продолжать взаимодействовать по поддержке Киева.

Напомним, что ранее сам Зеленский отметил, что представители Евросоюза могут быть просто не допущены к переговорному процессу по Украине, ведь Трамп не будет договариваться с Россией при участии ЕС.