Украину призвали осознать значимость решений России
Полковник Макгрегор: Украина никогда не была интересна США
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Для того, чтобы завершился конфликт на Украине, нужно осознать, что итог событий будет зависеть от решений России, заявил в соцсети X экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
То, что происходит на востоке Украины, — это решение России, а не наше, отметил он.
Макгрегор также напомнил, что Украина никогда не представляла для США жизненно важный стратегический интерес.
Ранее глава Финляндии заявил, что Европа также выступает в качестве посредника на переговорах по Украине.