Для того, чтобы завершился конфликт на Украине, нужно осознать, что итог событий будет зависеть от решений России, заявил в соцсети X экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

То, что происходит на востоке Украины, — это решение России, а не наше, отметил он.

Макгрегор также напомнил, что Украина никогда не представляла для США жизненно важный стратегический интерес.

Ранее глава Финляндии заявил, что Европа также выступает в качестве посредника на переговорах по Украине.