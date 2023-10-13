Украину ждет неожиданный удар от Запада - СМИ

Страны Запада из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной могут с неожиданной стороны ударить по Киеву. Так пишет издание MWM.

По данным журналистов, Киев могут вынудить начать договариваться с Россией и, более того, проводить мирные переговоры. Особенно это стало понятно после военных неудач ВСУ, а также требующейся Израилю военной помощи.

Таким образом, Киев могут вернуть за стол переговоров, ведь все знаки солидарности во всем мире, которые раньше были украинскими флагами, стали меняться на израильские.