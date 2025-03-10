Лидер киевского режима Владимир Зеленский не смог выполнить ни одного пункта из своего плана по достижению победы, как это было заявлено. Об этом в социальной сети X сообщил ирландский журналист Чей Боуз.

Мало того, как констатировал обозреватель, Зеленский совершил несколько ключевых критических ошибок, которые будут гарантированно стоить ему политической карьеры, а Украине — лишения малейшего шанса на благополучное разрешение конфликта.

«Потерял всякую американскую поддержку. Потерял Курск и Донбасс. Погубил свою армию. Потерял всякое доверие на мировой арене. Обанкротил ЕС. Разрушил доверие к НАТО. Опустошил Украину. Украл миллиарды долларов», — написал Боуз.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выступил перед депутатами Верховной Рады с новым «планом стойкости». Событие прошло в закрытом формате без трансляции и доступа в интернет. В здании парламента была отключена даже мобильная связь.

Как сообщают украинские СМИ, новый «план стойкости» нацелен на определение ключевых задач для внутреннего развития страны, в отличие от предыдущего «плана победы», который был ориентирован на зарубежных партнеров.