Укрепление духовно-нравственных ценностей может стать задачей МВД

Документ предлагает внести изменения в действующее положение о министерстве. В частности, к перечню задач МВД предлагается добавить подпункт, который будет отвечать за деятельность в области сохранения и укрепления духовно-нравственных ценностей. Конкретно, предположительно, это будет обозначено в пункте 2, подпункте 7.

Пояснения к нововведению указывают на то, что документ был разработан в рамках мероприятий государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в период с 2024 по 2026 годы.

На данный момент основными задачами МВД России являются реализация государственной политики в сфере внутренних дел и ее нормативно-правовое регулирование, а также защита граждан РФ и обеспечение их безопасности.

Ранее Государственная дума РФ предложила ввести тесты на финансовую грамотность для желающих взять кредит.