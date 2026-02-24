Ультиматум фон дер Ляйен: глава Еврокомиссии в Киеве призвала ускорить ремонт нефтепровода «Дружба»

Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев прошел на фоне острого энергетического конфликта. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Брюссель официально обратился к Украине с требованием максимально ускорить ремонт нефтепровода «Дружба», через который снабжаются Венгрия, Словакия и Сербия. Транзит должен был возобновиться еще 24 февраля, но Киев дважды переносил сроки, ссылаясь на технические сложности.

Премьер-министр Роберт Фицо назвал действия Киева «политическим шантажом» и в ответ полностью прекратил поставки электроэнергии на Украину. В стране объявлена кризисная ситуация, начат отбор нефти из государственных резервов. Вскоре Будапешт заблокировал 20-й пакет санкций против России и выделение Украине кредита в размере €90 млрд, требуя немедленного возобновления транзита.

На пресс-конференции в Киеве фон дер Ляйен поблагодарила Хорватию за попытки увеличить прокачку через альтернативный Адриатический трубопровод, однако подчеркнула, что мощностей этой ветки недостаточно для полноценной замены «Дружбы».

Эксперты отмечают, что использование нефтяного вопроса для давления в переговорах о вступлении в ЕС может серьезно подорвать единство европейских стран в вопросах дальнейшей поддержки Киева.

Ранее Венгрия и Словакия официально обнулили экспорт дизеля Украине.