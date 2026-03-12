Ультиматум Тегерана: МИД Ирана назвал бездействие Евросоюза пособничеством в преступлениях Вашингтона

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бакаи выступил с резким заявлением в адрес руководства Евросоюза, назвав политику невмешательства в действия Вашингтона и Тель-Авива фактическим соучастием в совершаемых преступлениях. Об этом сообщает МИД Ирана.

Дипломат Исмаил Бакаи подчеркнул, что безразличие Брюсселя к агрессии со стороны Соединенных Штатов Америки и Израиля лишает Европу морального права на нейтралитет. В своем обращении представитель внешнеполитического ведомства призвал международное сообщество не игнорировать происходящее и сделать выбор в пользу исторической справедливости.

По мнению Бакаи, за действиями западных стран сейчас наблюдает все мировое сообщество, и отсутствие решительных шагов по сдерживанию конфликта будет расценено как попустительство жестокости. Представители ЕС подчеркивают, что устойчивый выход из сложившейся ситуации возможен исключительно дипломатическим путем, но только при выполнении иранскими властями всех выдвинутых требований безопасности.

