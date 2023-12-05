«Умеет общаться с террористами»: выяснилось, выступит ли Явлинский переговорщиком между Россией и Украиной

Григорий Явлинский рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным и о своем предложении выступить переговорщиком между Россией и Украиной. Его слова передает РБК.

Политический психолог и доцент-практик Финансового университета при Правительстве РФ Артур Вафин предположил, может ли это состояться на самом деле.

«У Явлинского большой опыт проведения сложных переговоров. Он умеет общаться с террористами. Что касается участия в этих переговорах, здесь все зависит от стратегии Кремля и от того, насколько Явлинский там необходим», — пояснил Вафин в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметил, что публично озвученное желание Явлинского участвовать в переговорах может говорить о его возможной подготовке к президентским выборам.

«Умение вести переговоры может придать ему вес как потенциальному кандидату на выборах президента. Президентские амбиции у него всегда были, поэтому выдвинуться он может, только не все его уже помнят», — подчеркнул собеседник.

Вафин добавил, что Явлинский — это пример оппозиционного политика, который не находится в кругу антисистемных. Он может не быть частью политической системы, при этом не стремится ее разрушить.

Ранее мы раскрыли другие подробности предложения Явлинского стать переговорщиком.