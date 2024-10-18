Умер экс-глава ФМС Ромодановский

В возрасте 67 лет ушел из жизни бывший директор Федеральной миграционной службы (ФМС) России Константин Ромодановский. Об этом ТАСС стало известно из его окружения. Причины не уточняются.

Председатель комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн выразил соболезнования родным и близким Ромодановского. Политик отметил, что он был полон сил и планов на будущее.

Константин Ромодановский родился в Москве 31 октября 1956 года. Он получил медицинское образование в институте, после чего работал в НИИ судебной медицины. В 1983 году Ромодановский завершил высшие курсы в Комитете государственной безопасности (КГБ) в Минске и начал службу в органах государственной безопасности.

С 2001 по 2005 год он занимал пост начальника главного управления собственной безопасности МВД России, а затем с 2005 года возглавлял Федеральную миграционную службу до её ликвидации в 2016 году.

На протяжении своей карьеры Ромодановский был награждён множеством наград, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Мужества, орден Почета, а также звания генерал-полковника и действительного государственного советника Российской Федерации 1-го класса.

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