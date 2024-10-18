SHOT: актер Василий Ливанов вызвал скорую из-за риска четвертого инсульта

По информации источника, предварительный диагноз, поставленный медиками, это поражение сосудов головного мозга.

89-летний Василий Борисович пожаловался на низкое давление и слабость. Артист вызвал скорую помощь. Прибывшие медики осмотрели актеры. В заключении они отметили, что состояние здоровья не является критичным. От госпитализации отказался сам Ливанов. Актер проходит амбулаторное лечение дома.

Ранее SHOT сообщил, что у Ливанова обнаружили рак. До этого артист лежал в НИИ им. Склифосовского, где был введен в искусственную кому. Позже здоровье Ливанова улучшилось, и он был выписан.

Ранее сообщалось, что звезде «Служебного романа» Светлане Немоляевой потребовалась помощь медиков.