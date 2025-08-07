Умер исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Све

В возрасте 74 лет ушел из жизни исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Све. Об этом со ссылкой на Совет национальной обороны и безопасности страны сообщило китайское информагентство Xinhua.

Мьин Све занимал пост вице-президента с 2016 года, а после военного переворота в феврале 2021 года был назначен временным главой государства. Его назначение состоялось на фоне масштабных протестов и жесткой международной критики в адрес нового военного руководства страны.

В последние месяцы политик находился в отпуске по состоянию здоровья, его публичные появления стали крайне редкими. Точные причины кончины не раскрываются.

Правление Мьин Све пришлось на один из самых сложных периодов в современной истории Мьянмы. Придя к власти после военного переворота, он стал ключевой фигурой в правительстве.

