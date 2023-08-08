Умер переводчик и ведущий Леонид Володарский

В возрасте 73 лет умер советский и российский переводчик Леонид Володарский, сообщила во вторник, 7 августа, радиостанция «Говорит Москва». Именно на ней последние годы работал ведущий.

Вдова Володарского сообщила, что он скончался от продолжительной болезни.

Володарский в совершенстве знал английский язык, а также владел французским, испанским и итальянским языками. Он работал в Институте Африки АН СССР, затем – в Институте международного рабочего движения АН СССР.

Володарский родился 20 мая 1950 года в Москве. Он занимался переводом фильмов, в том числе американских. Его голосом были озвучены роли в фильмах «Джанго освобожденный», «Шоссе Энтузиастов» и «Гладиатрикс».

Другая сторона профессиональной деятельность Володарского заключалась в интересе к истории разведки. Он стал автором сценария телевизионного сериала «Разведка, о которой знали немногие». Володарский также написал политический детектив «Снег» из Центральной Америки», в котором рассказал о детальности ЦРУ в Центральной Америке.

Отдельно Володарский отмечал работы Дмитрия Пучкова, который занимался так называемым «гоблинским» переводом различных фильмов. Володарскому нравились его переводы.

Переводчик работал на радиостанции «Говорит Москва» с 2014 года. Он вел авторскую программу, в которой рассказывал об истории России в советский период.

Ранее мы сообщали, что МИА «Россия сегодня» подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Эхо Москвы». Радиостанция была ликвидирована в марте 2022 года.