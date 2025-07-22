В Москве умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова

Председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова скончалась на 72-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили ТАСС в окружении судьи.

Подносова возглавила высшую судебную инстанцию страны 17 апреля 2024 года, сменив на этом посту скончавшегося Вячеслава Лебедева.

Ирина Подносова родилась в 1953 году в Пскове. Окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина (ЛГУ) в 1975 году. Она училась на одному курсе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Подносова начинала карьеру в юстиции Ленинградской области, а позже работала в судебной системе. С 2017 года возглавляла Ленинградский областной суд, а в 2020-м стала заместителем председателя Верховного суда РФ. Имеет высший квалификационный класс судьи.

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