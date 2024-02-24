Умер председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев

Скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Об этом в субботу, 24 февраля, сообщил телеканал «Россия 24».

«Скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, ему было 80 лет», — говорится в бегущей строке.

Смерть Лебедева подтвердили на сайте Верховного суда РФ.

«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 23 февраля 2024 года ушел из жизни Председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев», — говорится в публикации.

Вячеслав Лебедев — советский и российский судья, юрист и ученый-правовед, доктор юридических наук, профессор. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Заслуженный юрист Российской Федерации, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

Лебедев был избран председателем Верховного суда в 1989 году. В 2019 году Совет федерации утвердил председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева в этой должности на новый срок. По закону он составляет шесть лет (то есть до 2025 года).

Особое внимание Лебедев на своей должности уделял гуманизации уголовного законодательства сократилось вдвое, а также формированию органов судейского сообщества.

В августе президент России Владимир Путин провел встречу с Лебедевым. Именно тогда председатель ВС был награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Последний раз глава государства и Лебедев провели встречу в феврале 2024 года. Тогда Лебедев рассказал российскому лидеру о цифровых технологиях в судебной работе.

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