Умерла получившая гражданство РФ экс-советница бывшего президента США

Экс-советница по делам СССР Сюзанна Масси, помогавшая 40-му президенту США Рональду Рейгану, скончалась на 95-м году жизни.

Смерть писательницы и бывшей американской чиновницы подтвердил полномочный представитель Масси в РФ Балтазар Шальденбранд. Трагичные новости передала дочь Сюзанны. Также отметили, что собираются соблюсти все пожелания родственницы, а именно: развеять прах у Павловского дворца у Санкт-Петербурга и передадут архив Сюзанны Масси в Президентскую библиотеку Северной столицы РФ.

«Чтобы читатели со всего мира могли увидеть истинную историю отношений Рейгана и Горбачева», — уточнил Шальденбранд.

Напомним, Cюзанна Масси работала в Госдепе и являлась неформальным советником Рейгана по СССР в 80-х. В 2021 году она попросила у Владимира Путина присвоить ей гражданство России, что охотно одобрили. Чиновница много лет в карьере посвятила истории, сближению народов России и США. Также она запомнится по бестселлеру «Земля Жар-птицы».

Ранее сообщалось, что в возрасте 70 лет скончался композитор Иван Нестеров.