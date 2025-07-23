Умеров подтвердил намерение Украины устроить встречу Путина и Зеленского
Умеров: Украина предложила встречу Путина и Зеленского до конца августа
Руководитель аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также глава делегации на переговорах Рустем Умеров заявил, что Киев выдвинул предложение Москве об организации встречи между российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским до завершения августа. Об этом информировал телеграм-канал «Страна.ua».
Как он отметил, ключевыми темами обсуждений на переговорах являлись прекращение боевых действий и освобождение удерживаемых лиц. Умеров подтвердил, что стороны пришли к соглашению об обменах, касающихся не только военнослужащих, но и гражданских лиц.
Ранее Мединский назвал заложничеством удержание жителей Курской области на Украине.