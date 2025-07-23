Умерший от тяжелой болезни депутат Тарасенко 11 раз проголосовал в ГД в день своей смерти

В Государственной думе РФ произошел необычный инцидент — депутат от «Единой России» Михаил Тарасенко, скончавшийся 22 июля от тяжелой болезни, каким-то образом успел проголосовать 11 раз в тот же день, пишет Baza.

Согласно данным системы электронного голосования, Тарасенко поддержал несколько важных законопроектов, включая распорядок работы Госдумы, денонсацию Конвенции о водно-болотных угодьях и закон, дающий женам погибших участников специальной военной операции (СВО) право пользоваться их транспортом до вступления в наследство.

При этом за резонансный закон о штрафах за поиск экстремистского контента, принятый в тот же день, Тарасенко голосовать «не стал».

В Госдуме ранее объяснили, что такие случаи — не редкость. Отмечалось, что тяжелобольные депутаты часто передают свои электронные карточки для голосования коллегам, которые голосуют за них. Вероятно, именно так и произошло с Тарасенко.

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