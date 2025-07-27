«Умрем – зашибись»: украинцев призвали не бояться смерти

Лидер украинской ультраправой организации C14* Евгений Карась заявил, что украинцам не нужно бояться смерти на войне.

Об этом в своем телеграм-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

Украинский радикал романтизирует смерть.

«Умрем — зашибись, война священна для мужчины», заявляет он.

А выжить, по словам Карася, это «вообще шикарно».

«Если мы выживем и у нас останутся все конечности — что еще нужно для счастья?» — говорит он.

Ранее сообщалось о том, что украинцы «бурно радуются» при ударах ВС РФ по военкоматам.

* Запрещенная в России экстремистская организация