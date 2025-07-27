«Умрем – зашибись»: украинцев призвали не бояться смерти
Украинцам внушают, что «война священна»
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Лидер украинской ультраправой организации C14* Евгений Карась заявил, что украинцам не нужно бояться смерти на войне.
Об этом в своем телеграм-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».
Украинский радикал романтизирует смерть.
«Умрем — зашибись, война священна для мужчины», заявляет он.
А выжить, по словам Карася, это «вообще шикарно».
«Если мы выживем и у нас останутся все конечности — что еще нужно для счастья?» — говорит он.
Ранее сообщалось о том, что украинцы «бурно радуются» при ударах ВС РФ по военкоматам.
* Запрещенная в России экстремистская организация