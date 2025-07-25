Жители Украины ненавидят сотрудников ТЦК из-за насильственной мобилизации. В народе их называют «полицаями», сравнивая с фашистскими карателями в годы оккупации Украины во Второй мировой войне.

В порыве отчаяния украинцы даже пересылают российским военным координаты военкоматов и бурно радуются, когда те наносят удары по военкоматам, сообщил в ходе заседания Совбеза ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Вот до чего довел своих граждан бывший комик, возомнивший себя диктатором всея Украины», – добавил он.

Российский дипломат также рассказал членам СБ о гибели «очередной облавы» этнического венгра Йожефа Шебештьена, отметив соответствующую реакцию Будапешта.

Ранее сообщалось о том, что в США раскритиковали украинскую мобилизацию.