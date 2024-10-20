Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен намерена полностью захватить власть в Евросоюзе. Таким мнением поделился аналитик и колумнист Томас Фази в своей статье, опубликованной на портале UnHerd.

Фази призвал лидеров европейских стран обратить внимание на этот потенциальный «переворот».

По мнению Фази, фон дер Ляйен стремится кардинально расширить полномочия Европейской комиссии, превращая ее в наднациональный авторитарный орган. Он отмечает, что она назначила лояльных к себе людей на ключевые посты, в то время как критики ее политики были маргинализированы.

Таким образом, считает эксперт, фон дер Ляйен создает сложную сеть зависимости, которая усиливает ее контроль над институтами ЕС.

Фази также подчеркивает, что для достижения своих целей фон дер Ляйен использует российско-украинский конфликт, на основе которого она «наднационализировала» внешнюю политику ЕС, подчиняя ее стратегиям США и НАТО.

Ранее сообщалось, что в ЕС обсуждают экстренные меры для защиты границ Польши, Финляндии и стран Прибалтики.