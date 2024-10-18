В ЕС обсуждают экстренные меры для защиты границ Польши, Финляндии и стран Прибалтики

Страны Евросоюза обсуждают экстренные меры, которые может принять руководство стран, граничащих с Россией и Белоруссий с целью охраны своих границ.

Такое заявление по итогам европейского саммита сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что обезопасить свои границы должны будут Польша, Финляндия и страны Прибалтики.

В ходе мероприятия президент Франции Эммануэль Макрон предложил помощь Польше по защите ее границ. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС намерен сделать все необходимое для того, чтобы обеспечить контроль внешних границ, причем любыми способами.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский обсудил членство Украины в ЕС с главой Европарламента.