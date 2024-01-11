УНИАН: цена на картофель на Украине выросла почти в 4 раза за год

Оптовые цены на картофель на Украине установили антирекордные показатели, продемонстрировав практически четырехкратный рост за годовой период. Об этом сообщил экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак, передает местное информагентство УНИАН .

Как сообщают журналисты, местные производители объясняют подобные цены неблагоприятными для картофеля погодными условиями. По их словам, погода сказалась на качестве и урожайности овощей во всей стране. Ярмак, в свою очередь, указал на то, что за прошедший год цены в стране показали примерно четырехкратный рост, установив антирекорд в стране за всю ее историю. Он подчеркнул, что менее чем за месяц оптовые цены картофеля в стране поднялись на 40% и превысили цены даже в соседних для Украины европейских государствах.

Ярмак также заявил, что данные обстоятельства сделали импорт экономически целесообразным. Страна уже начала закупать картофель в Польше и нескольких других европейских стран, так как он там дешевле.

Недавно поступала информация о том, что на Украине был подготовлен новый законопроект о мобилизации гражданского населения. Об этом сообщил министр обороны страны Рустем Умеров.