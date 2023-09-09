В западной прессе появилась теория о том, что что от 100 до 200 тыс. добровольцев, которых набрали по контракту, еще не повезли на фронт. Якобы идет формирование крупного военного «кулака» для масштабного наступления со стороны России.

Председатель союза геополитиков Константин Сивков предполагает, что это предположение может быть верным. По словам доктора военных наук, Москва готовит какие-то серьезные шаги.

«До начала наступления ВСУ в начале июня в проведении спецоперации была рафинированная политика. Сейчас роль военного искусства стала выше, и Россия предпринимает многие действия, которые могли бы решить задачу более радикально», — объясняет Константин Сивков корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Военный эксперт считает, что сейчас было бы вполне логично провести масштабную наступательную операцию, потому что российские силы на наших новых территориях по составу техники и количеству людей сравнялись с двумя полнокровными фронтами времен Великой Отечественной войны.

«Мы можем сейчас начать нормальную наступательную операцию группы фронтов и в течение месяца-полутора уничтожить основную украинскую группировку. Западная пресса говорит как раз об этом», — отмечает военный политолог и стратег.

Основа успеха наступления — это достижение оперативной внезапности, продолжает Сивков. ВСУ не смогли ее достигнуть. А Россия крупными силами должна внезапно нанести удар там, где противник не ожидает.

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