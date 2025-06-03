Маск призвал лишить ООН финансирования за войну со свободой слова

На страницах соцсети опубликовали видео, в котором заявляет, что возглавляемая им организация обязана реагировать на то, что цифровые платформы иногда используются для введения людей в заблуждение. Тот человек, который выложил такое выступление, выразил мнение, что ООН начала бороться со свободой слова.

«Лишите ООН финансирования», — указал в ответ на это Маск.

Ранее в Белом доме заявили, что миллиардер Маск останется в ближнем круге общения президента США Трампа даже после ухода с госслужбы. Такое заявление сделал министр финансов Латник. Он утверждает, что Трамп и Маск являются «отличными друзьями». Изобретатель «по-прежнему очень-очень близок к президенту» даже несмотря на то, что покидает пост главы ведомства по повышению эффективности работы американского правительства. Уход миллиардера с госслужбы, по словам Латника, не поменяет отношения между ним и Трампом.