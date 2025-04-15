Управляемый из Москвы ударный FPV-дрон впервые поразил объект ВСУ в Часове Яре

В Часове Яре оператор FPV-дрона из Москвы успешно поразил объект ВСУ, сообщило РИА Новости. Отмечается, что оператор, находясь на расстоянии более 11 км, смог атаковать цель с высокой точностью. Агентство также опубликовало кадры объективного контроля.

Операция про ликвидации цели проводилась с использованием FPV-дрона «Овод». Ее проведение стало возможным благодаря совместной работе бойцов и инженеров из добровольческой бригады «Эспаньола», которые и подготовили дрон к вылету.

Оператор, находившийся в одной из башен в «Москва-Сити», использовал систему управления «Орбита», что обеспечило эффективное сопровождение и контроль за полетом дрона. На земле группа бойцов действовала как связные и штурманы.

Система «Орбита», разработанная Центром беспилотных систем и технологий, представляет собой комплексную технологию, объединяющую интеллектуальную систему связи и автоматическое сопровождение цели. Эта система дает возможность наносить удары из любой точки РФ.

Интеграция системы «Орбита» с дронами «Овод» открывает новые возможности для ведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Добровольческая бригада «Эспаньола» стала первым подразделением, применившим этот комплекс.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь системы ПВО уничтожили над российскими регионами 115 украинских БПЛА.