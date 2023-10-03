Уроки «черного октября» усвоены: политолог объяснил, почему штурм Белого дома не повторится

В России вспоминают события 3–4 октября 1993 года. Тогда в результате кульминации внутриполитического конфликта на улицах Москвы погибли десятки людей, а здание российского Верховного Совета, которое прозвали Белым домом, расстреляли из танков. Разбираемся, как «черный октябрь» отразился на сегодняшнем состоянии страны.

Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин отметил, что те волнения стали большим потрясением для страны. На фоне катастрофической ситуации в экономике произошел раскол общества, и это обернулось настоящей трагедией.

Но, по мнению эксперта, за эти 30 лет Россия смогла сделать выводы. И граждане, и политики поняли, к чему могут привести разлад общества и конфликт исполнительной и законодательной властей.

«Именно поэтому сегодня невозможно представить конкуренцию или противостояние судебной, исполнительной и законодательной властей. Это единый механизм, который работает для единой цели — развития всей страны и достижения благ для всех ее граждан», — заявил Колчин в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт подчеркнул, что всевозможные склоки и противостояния в данный момент полностью исключены. Несмотря на то, что страны Запада не единожды пытались дестабилизировать Россию изнутри и создать противостояние внутри российского общества, этого не произошло.

«Российское общество консолидировано, оно сплотилось вокруг единых задач и идей. Мы вместе идем к достижению победы над западными агрессорами и их приспешниками. Еще раз повторюсь — уроки «черного октября» полностью выучены. Только в совместной работе наша страна может добиться новых достижений, и это понимает абсолютное большинство граждан», — заключил политолог.

Ранее политолог предположил, какие поездки запланировал Путин на осень.