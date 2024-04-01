Прокуратура ЕС начала расследование в отношении фон Урсулы дер Ляйен из-за закупок вакцины от Pfizer

Прокуратура Евросоюза начала расследование в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по делу о закупках вакцины от коронавируса у американского фармакологического гиганта Pfizer, пишет Politico.

Самой фон дер Ляйен обвинение пока не предъявлено, полиция устанавливает факты «вмешательства в государственные функции, коррупции и конфликта интересов».

С начала 2021 года Еврокомиссия заключила ряд контрактов на поставку вакцины от коронавируса на общую сумму свыше 3 млрд евро. Фон дер Ляйен согласовывала поставки с американской компанией напрямую, а позже отказалась предоставить переписку с фирмой, сославшись на то, что она утеряна.

В Европе выбрасывают на свалку ставшую ненужной вакцину, однако страны ЕС вынуждены закупать новые дозы, несмотря на спад пандемии, поскольку их обязывает к этому контракт с Pfizer, который действует до 2027 года.