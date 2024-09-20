По словам журналиста Константина Придыбайло, украинский лидер Владимир Зеленский может не долететь до Штатов на следующей неделе. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что вполне может упасть самолет, и виноватой в этом объявят Россию.

По мнению эксперта, это нормальное явление в современных условиях, особенно после массового взрыва пейджеров в Ливане.

Ранее в Госдуме заявили, что мирные инициативы Зеленского противоречат друг другу.