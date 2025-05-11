Ушаков: готовы начать переговоры с Киевом 15 мая хоть с утра

Помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с репортером ВГТРК Павлом Зарубиным прокомментировал недавнее предложение Владимира Путина начать немедленные мирные переговоры с Украиной. По его словам, российская сторона готова начать хоть с самого утра 15 мая.

В ходе недавнего общения с журналистами президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что Москва выступила с предложением возобновить прямые переговоры с Киевом, которые были прерваны по решению украинской стороны. В качестве наиболее подходящего места для проведения консультаций рассматривается Стамбул. Начало переговоров предварительно намечено на 15 мая.

«Готовы начать переговоры с Киевом 15 мая ХОТЬ С УТРА» — эксклюзивный комментарий помощника президента Юрия Ушакова репортер выложил в своем Телегам-канале.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал инициативу Владимира Путина прекрасной возможностью для России и Украины заключить долгожданный мир.