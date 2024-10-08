Ушаков: Путин получил на день рождения много подарков из-за рубежа
Помощник президента РФ Ушаков рассказал, какие подарки получил Путин
Фото: [rutube.ru/Радио Sputnik]
Помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал о подарках, которые получил глава государства в свой день рождения, передал ТАСС.
По словам Ушакова, российский лидер получил много поздравлений из-за рубежа. Особенно теплым ему запомнилось послание от лидера КНР Си Цзиньпина.
«От тех стран, с которыми поддерживаем отношения плотные [были подарки точно]», — отметил представитель Кремля.
Ушаков также рассказал, что Путин получил от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подарок. Он назвал его «хорошим турецким подарком».
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, недружественные страны не направляли российскому лидеру поздравления с днем рождения.
Путин 7 октября отметил 72-летний день рождения. Глава государства родился в 1952 году в Ленинграде.
Ранее сообщалось, что в Нигере записали рэп в честь дня рождения Владимира Путина.