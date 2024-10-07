В Нигере записали рэп в честь дня рождения Владимира Путина

В Нигере местные жители проявили креатив и поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения, записав рэп послание. Об этом сообщает РИА Новости.

Исполнитель песни заявляет, что главу России никто не остановит, а смелые решения ему удается принимать в сложных условиях. В конце рэп-поздравления автор сообщает следующее: «Африка с тобой. Светлое будущее» и отдает честь президенту.

В Нигере Русский дом официально открыл двери в День России, 12 июня.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники ФСБ задержали членов организованной преступной группы, которые фиктивно регистрировали африканцев.